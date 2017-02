The final list of cricketers set to enter the 2017 Indian Premier League auction has been revealed. Only 351 players remain from an initial catalogue of 799, a number that includes more than 120 capped internationals and six who represent the sport's lesser-ranked Associate nations.

Here, IBTimes UK provides a full list of past and current internationals set to be up for grabs at the IPL 10 auction which is scheduled to take place in Bengaluru on Monday 20 February.

India

Faiz Fazal

Saurabh Tiwary

Pawan Negi

Irfan Pathan

Ishant Sharma

Pragyan Ojha

Subramaniam Badrinath

Abhinav Mukund

Cheteshwar Pujara

Manoj Tiwary

Rishi Dhawan

Parvez Rasool

Karn Sharma

Varun Aaron

Manpreet Gony

Pankaj Singh

Rudra Pratap Singh

Jaydev Unadkat

Rahul Sharma

Abhishek Nayar

Parvinder Awana

Munaf Patel

Amit Mishra

Joginder Sharma

England

Ben Stokes

Eoin Morgan

Alex Hales

Jason Roy

Chris Woakes

Chris Jordan

Tymal Mills

Australia

Sean Abbott

Ben Dunk

Nathan Coulter-Nile

Patrick Cummins

Mitchell Johnson

Brad Hogg

Nic Maddinson

Brad Haddin

Ben Laughlin

Billy Stanlake

Fawad Ahmed

Michael Beer

Nathan Lyon

Joe Burns

Callum Ferguson

Sam Heazlett

Daniel Christian

Ben Hilfenhaus

Sri Lanka

Angelo Mathews

Dinesh Chandimal

Lakshan Sandakan

Thisara Perera

Niroshan Dickwella

Kusal Perera

Akila Dananjaya

Asela Gunarathna

Kusal Mendis

Lahiru Kumara

Suranga Lakmal

Jeevan Mendis

Seekkuge Prasanna

Dushmantha Chameera

Dhananjaya de Silva

Thikshila de Silva

Angelo Perera

Dasun Shanaka

South Africa

Kyle Abbott

Kagiso Rabada

Imran Tahir

Farhaan Behardien

David Wiese

Theunis de Bruyn

Wayne Parnell

Lungi Ngidi

Andile Phehlukwayo

Dwaine Pretorius

Johan Botha

New Zealand

Martin Guptill

Ross Taylor

Corey Anderson

Trent Boult

Ish Sodhi

Matt Henry

Neil Broom

Tom Bruce

Grant Elliott

Colin Munro

James Neesham

Mitchell Santner

Lockie Ferguson

Anton Devcich

Colin de Grandhomme

Jesse Ryder

Ben Wheeler

Nathan McCullum

West Indies

Johnson Charles

Andre Fletcher

Nicholas Pooran

Darren Bravo

Evin Lewis

Marlon Samuels

Jason Holder

Shane Dowrich

Rovman Powell

Darren Sammy

Shannon Gabriel

Rayad Emrit

Sheldon Cottrell

Miguel Cummins

Krishmar Santokie

Jerome Taylor

Kesrick Williams

Jonathan Carter

Bangladesh

Anamul Haque

Tamim Iqbal

Taskin Ahmed

Mehedi Hasan

Sabbir Rahman

Mahmudullah

Afghanistan

Asghar Stanikzai

Mohammad Nabi

Mohammad Shahzad

Rashid Khan

Dawlat Zadran

United Arab Emirates

Chirag Suri

Click here to see the full list of 351 players